نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يعلن موقف ياسر إبراهيم من مواجهة مازيمبي المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، موعد عودة ياسر إبراهيم مدافع الفريق، للمشاركة في تدريبات الفريق.

ويعاني ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المشاركة في المباريات الأخيرة، حيث يخوض برنامج علاجي للتعافي.

الجهاز الطبي يحدد موعد ياسر إبراهيم للمشاركة مع الأهلي

أوضح الجهاز الطبي، أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق، سوف يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية، عقب مباراة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.

واقترب ياسر إبراهيم من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من مزق العضلة الخلفية والتي أبعدته عن مباريات المارد الأحمر، طوال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى، عادت بعثة الفريق برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة من الكونغو صباح اليوم السبت، عقب خوض مباراة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.