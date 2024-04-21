عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة كوفنتري سيتي في كأس الاتحاد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن التشكيل الرسمي استعدادًا لمواجهة نظيره فريق كوفنتري سيتي، وذلك في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق أحداث صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي؛ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة؛ على ملعب ويمبلي بإنجلترا.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة كوفنتري سيتي

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت، كاسيميرو؛ هاري ماجواير، وان بيساكا

خط الوسط: كوبي ماينو، مكتوميناي، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد كوفنتري

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الحالي، وستنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد كوفنتري عبر قناة beIN Sports 2HD.