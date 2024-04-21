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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف بدون ولا مليم.. مشاهدة مباراة الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد بث مباشر دون تقطيع | الدوري الأسباني 2024

يُلبي عشاق كرة القدم على موعد مع كلاسيكو الأرض، حيث يلتقي ريال مدريد مع برشلونة في مباراة قوية ومثيرة على ملعب سانتياجو برنابيو، مساء يوم الأحد 21 أبريل 2024، لحساب الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني.

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يلا كورة لايف دون ولا مليم.. مشاهدة مباراة الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد بث مباشر دون تقطيع | الدوري الأسباني 2024

كلاسيكو الأرض يعود من جديد: ريال مدريد يواجه برشلونة في معركة نارية على ملعب سانتياجو برنابيو

وتُعدّ هذه المباراة هي الـ188 بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهما بالليجا، حيث سبق وأن التقابلا من قبل 187 مرة، سيطر عليها التعادل 35 مرة، بينما فاز برشلونة 74 مرة، وفاز ريال مدريد 78 مرة.

ويُعدّ ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق، هو الهداف التاريخي لمباريات الكلاسيكو، بـ 26 هدفًا، يليه ألفريدو دي ستيفانو بـ 18 هدفًا بالتساوي مع كريستيانو رونالدو، نجمي ريال مدريد السابقين.

يدخل ريال مدريد هذه المباراة بمعنويات عالية بعد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على مانشستر سيتي في مباراة مثيرة.

كما يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، بفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

بينما يعاني برشلونة من تذبذب النتائج في الفترة الأخيرة، حيث خرج من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان.

ويسعى برشلونة إلى تحقيق فوزٍ يقلل من فارق النقاط مع ريال مدريد ويُبقي على آماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وتُعدّ هذه المباراة واحدة من أهم وأكثر المباريات إثارة في عالم كرة القدم، حيث يجتمع فيها أفضل اللاعبين في العالم على ملعب واحد للصراع على الفوز.

موعد كلاسيكو الأرض: ريال مدريد يواجه برشلونة في موعدٍ ناري



يُلبي عشاق كرة القدم على موعدٍ هام مع كلاسيكو الأرض، حيث يلتقي ريال مدريد مع برشلونة في مباراة قوية ومثيرة على ملعب سانتياجو برنابيو، مساء يوم الأحد 21 أبريل 2024، لحساب الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني.

وتُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتُعدّ هذه المباراة واحدة من أهم وأكثر المباريات إثارة في عالم كرة القدم، حيث يجتمع فيها أفضل اللاعبين في العالم على ملعب واحد للصراع على الفوز.

القنوات الناقل لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تُقام مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، من مساء يوم الأحد 21 أبريل 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتُذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني.

ترددات قناة بي إن سبورتس HD 1:

تُذاع المباراة على شاشة قناة beIN Sports HD 1، مع تعليق المخضرم عصام الشوالي.

ترددات قناة بي إن سبورتس HD 1 على مختلف الأقمار الصناعية

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز معدل الترميز نايل سات 11252 أفقي 27500 6 سهيل سات 4096 أفقي 27500 6 بدر 4 12034 أفقي 27500 6 عرب سات 3922 أفقي 27500 6 هوت بيرد 11058 أفقي 27500 6

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني



وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي..

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز - فيرلان ميندي (إدواردو كامافينجا).

خط الوسط: أوريلين تشواميني - توني كروس.

خط الوسط الهجومي: فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو.

ريال مدريد يتصدر بفارق 8 نقاط قبل كلاسيكو الأرض



يدخل ريال مدريد، صاحب الأرض والجمهور في الكلاسيكو، مباراة برشلونة وهو في أفضل حالاته، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 78 نقطة من 31 مباراة.

ويبتعد ريال مدريد بفارق 8 نقاط عن غريمه برشلونة، الذي يحتل وصافة الترتيب برصيد 70 نقطة من نفس عدد المباريات.

ويُعدّ هذا الفارق مريحًا لريال مدريد، حيث يُمنحه هامش الأمان في سعيه نحو حسم لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في الكلاسيكو من أجل زيادة غلته من النقاط وتقليل فرص برشلونة في اللحاق به.

بينما يحتاج برشلونة إلى تحقيق فوزٍ مُقنع في الكلاسيكو من أجل تقليص فارق النقاط مع ريال مدريد وإبقاء آماله في المنافسة على لقب الدوري حية.

وتُعدّ هذه المباراة بمثابة فرصةٍ ذهبيةٍ لبرشلونة للعودة إلى سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وتشير الإحصائيات إلى أن ريال مدريد لديه أفضلية تاريخية في مواجهات الكلاسيكو، حيث حقق الفوز في 78 مباراة، بينما فاز برشلونة في 74 مباراة، وتعادل الفريقان في 35 مباراة.

ولكن، لا يمكن الاستهانة بقدرة برشلونة على تحقيق المفاجأة في الكلاسيكو، خاصةً مع وجود لاعبين مميزين في صفوفه مثل ليفاندوفسكي، بيدري، وجافي.