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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة الدوري الأسباني مع تردداتها

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة الدوري الأسباني مع تردداتها.. يُلبي عشاق كرة القدم على موعد مع كلاسيكو الأرض، حيث يلتقي ريال مدريد مع برشلونة في مباراة قوية ومثيرة على ملعب سانتياجو برنابيو، مساء يوم الأحد 21 أبريل 2024، لحساب الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني.

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موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة الدوري الأسباني مع تردداتها

كلاسيكو الأرض يعود من جديد: ريال مدريد يواجه برشلونة في معركة نارية على ملعب سانتياجو برنابيو

وتُعدّ هذه المباراة هي الـ188 بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهما بالليجا، حيث سبق وأن التقابلا من قبل 187 مرة، سيطر عليها التعادل 35 مرة، بينما فاز برشلونة 74 مرة، وفاز ريال مدريد 78 مرة.

ويُعدّ ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق، هو الهداف التاريخي لمباريات الكلاسيكو، بـ 26 هدفًا، يليه ألفريدو دي ستيفانو بـ 18 هدفًا بالتساوي مع كريستيانو رونالدو، نجمي ريال مدريد السابقين.

يدخل ريال مدريد هذه المباراة بمعنويات عالية بعد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على مانشستر سيتي في مباراة مثيرة.

كما يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، بفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

بينما يعاني برشلونة من تذبذب النتائج في الفترة الأخيرة، حيث خرج من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان.

ويسعى برشلونة إلى تحقيق فوزٍ يقلل من فارق النقاط مع ريال مدريد ويُبقي على آماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وتُعدّ هذه المباراة واحدة من أهم وأكثر المباريات إثارة في عالم كرة القدم، حيث يجتمع فيها أفضل اللاعبين في العالم على ملعب واحد للصراع على الفوز.

موعد كلاسيكو الأرض: ريال مدريد يواجه برشلونة في موعدٍ ناري



يُلبي عشاق كرة القدم على موعدٍ هام مع كلاسيكو الأرض، حيث يلتقي ريال مدريد مع برشلونة في مباراة قوية ومثيرة على ملعب سانتياجو برنابيو، مساء يوم الأحد 21 أبريل 2024، لحساب الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني.

وتُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتُعدّ هذه المباراة واحدة من أهم وأكثر المباريات إثارة في عالم كرة القدم، حيث يجتمع فيها أفضل اللاعبين في العالم على ملعب واحد للصراع على الفوز.

القنوات الناقل لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تُقام مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، من مساء يوم الأحد 21 أبريل 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتُذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني.

ترددات قناة بي إن سبورتس HD 1:

تُذاع المباراة على شاشة قناة beIN Sports HD 1، مع تعليق المخضرم عصام الشوالي.

ترددات قناة بي إن سبورتس HD 1 على مختلف الأقمار الصناعية

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز معدل الترميز نايل سات 11252 أفقي 27500 6 سهيل سات 4096 أفقي 27500 6 بدر 4 12034 أفقي 27500 6 عرب سات 3922 أفقي 27500 6 هوت بيرد 11058 أفقي 27500 6

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني



وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي..