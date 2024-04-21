الرياضة

هل يشارك إمام عاشور في مواجهة مازيمبي؟.. مفاجأة كبرى لكولر

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، حملة قوية من الإصابات خلال الفترة الأخيرة، والتي كانت سببا في غياب العديد من العناصر الأساسية بتشكيل القلعة الحمراء.

وافتقد الأهلي مؤخرا، لخدمات كل من ياسر إبراهيم وإمام عاشور ومروان عطية ومحمد الشناوي وحسين الشحات للإصابة.

- حقيقة مشاركة إمام عاشور في مباراة مازيمبي

وتمكن الجهاز الطبي للنادي الأهلي من تجهيز عاشور في الفترة الأخيرة لبدء المشاركة تدريجيا في المباريات مع كتيبة مارسيل كولر، خاصة بعد مشاركة اللاعب مؤخرا، في المران الخاص للمستبعدين من مواجهة الذهاب أمام مازيمبي.

إلا أن الأمر لم يحسم بشكل قاطع بسبب إصابة اللاعب التي يخشى الجهاز الطبي تجددها من الالتحامات القوية في مباريات دوري أبطال إفريقيا.

حيث يظل موقف اللاعب غامض، في ظل رغبة كولر في تجهيز اللاعب لخوض المباراة النهائية، حال نجاح المارد الأحمر في الفوز على مازيمبي بمواجهة العودة مساء الجمعة القادم في القاهرة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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