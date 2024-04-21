هل يشارك إمام عاشور في مواجهة مازيمبي؟.. مفاجأة كبرى لكولر

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حملة قوية من الإصابات خلال الفترة الأخيرة، والتي كانت سببا في غياب العديد من العناصر الأساسية بتشكيل القلعة الحمراء.

وافتقد الأهلي مؤخرا، لخدمات كل من ياسر إبراهيم وإمام عاشور ومروان عطية ومحمد الشناوي وحسين الشحات للإصابة.

- حقيقة مشاركة إمام عاشور في مباراة مازيمبي

وتمكن الجهاز الطبي للنادي الأهلي من تجهيز عاشور في الفترة الأخيرة لبدء المشاركة تدريجيا في المباريات مع كتيبة مارسيل كولر، خاصة بعد مشاركة اللاعب مؤخرا، في المران الخاص للمستبعدين من مواجهة الذهاب أمام مازيمبي.

إلا أن الأمر لم يحسم بشكل قاطع بسبب إصابة اللاعب التي يخشى الجهاز الطبي تجددها من الالتحامات القوية في مباريات دوري أبطال إفريقيا.

حيث يظل موقف اللاعب غامض، في ظل رغبة كولر في تجهيز اللاعب لخوض المباراة النهائية، حال نجاح المارد الأحمر في الفوز على مازيمبي بمواجهة العودة مساء الجمعة القادم في القاهرة.

