نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يجدد طلب التعاقد مع نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي مانشستر سيتى الإنجليزي ترغب في تجديد طلب التعاقد مع لامين يامال لاعب برشلونة لتعزيز صفوف الفريق.

كان بطل أنجلترا قد عبر في وقت سابق عن رغبته في التعاقد مع لامين يامال الصاعد من أكاديمية النادي الكتالوني لاماسيا والذي يقدم أداء مبهر مع الفريق ومع المنتخب الأسباني.

مانشستر سيتي يريد خطف لامين يامال

قال موقع "سبوروتكيدا" البريطاني إن مسؤولين من مانشستر سيتي بدأوا في التفاوض مع والد لامين يامال لضمه في الموسم القادم أو مع نهاية عقده بعد عامين مع النادي الكتالوني.

خاض لامين يامال هذا الموسم 30 مباراة في الدوري الإسباني تمكن من تسجيل 4 أهداف مقابل 10 تمريرات حاسمة فيما شارك في 10 مباريات ببطولة دوري أبطال اوروبا وقدم تمريرتين حاسمتين.

وفشل نادي برشلونة، في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في عقر داره ووسط جماهيره.

خرج برشلونة الأسباني من البطولة الأوروبية على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع النهائي، بعد الخسارة بمجموع المباراتين ذهابا وإيابا بنتيجة ستة أهداف مقابل أربعة.