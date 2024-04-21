الزمالك يخوض مواجهتين من العيار الثقيل أمام جي إس كي والأيبار الجزائري

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مواجهتين في الدور الرئيسي، لبطولة كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، بعد تأهله من دور المجموعات.

الزمالك يخوض مواجهتين من العيار الثقيل ببطولة إفريقيا

ويواجه "يد الزمالك" نظيره جي إس كي الكونغولي، في المباراة الأولى، مساء يوم الإثنين المقبل، بينما يلتقي مع فريق الأبيار الجزائري، مساء الثلاثاء المقبل.

والجدير بالذكر، أن "يد الزمالك" صعد كأول المجموعة بالعلامة الكاملة، وسيواجه أصحاب المركز الأول والثاني من المجموعة الثالثة.

ويتكون الدور الرئيسي من 4 مجموعات، ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة للدور نصف النهائي.

وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد مجدي - أحمد الأحمر - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي

ويتكون الجهاز الفني لـ "يد الزمالك" من: حسن يسري رئيسًا للجهاز، ومجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، وإيهاب محسن مدربًا عامًا، ومحيي صلاح مدربًا لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيسًا للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا، ومحمد سامي أبو وردة إداريًا، ومحمد أشرف أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكًا، وعلاء الدين أحمد محللًا للأداء، ومحمد علي مسؤولًا للمهمات.