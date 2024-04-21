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أحمد جودة - القاهرة -

يعتقد خالد عزيز، نجم الهلال السابق، أن هناك عدة عوامل تفسر سبب عدم تألق الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، بالمستوى المتوقع منه.

اسطورة الهلال يكشف أسباب تراجع مستوى كريم بنزيما

وأكد عزيز، في تصريحات صحفية، أن التعاقدات التي قامت بها إدارة الاتحاد ربما لم تمنح بنزيما الفرصة الكافية لإظهار إمكاناته.

وأشار إلى أن فريق الاتحاد بحاجة إلى تعاقدات عالمية جيدة بجوار اللاعبين نغولو كانتي وفابينيو، لكي يستطيع بنزيما الظهور بالمستوى الذي عرف به. وأضاف أن اللاعب الفرنسي لا يقل أهمية عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر.

وأعرب خالد عزيز عن سعادته بأداء الهلال المميز في الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن ذلك يشرف الكرة السعودية.

وعن أزمة تأجيل المباريات، قال عزيز: "الضغط الذي يعاني منه الهلال يبرر طلب تأجيل مبارياته المقبلة، خاصةً أنه يمثل الكرة السعودية في المنافسات الدولية، بغض النظر عن نتيجة مباراة العين في لقاء الذهاب".

