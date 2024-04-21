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أحمد جودة - القاهرة - كشف مهاجم الهلال السعودي، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، أنه يسارع الزمن للحاق بمباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويلتقي العين والهلال يوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا على إستاد المملكة أرينا بالعاصمة الرياض.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز "الزعيم العيناوي" بنتيجة 4-2 على إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين في مباراة شهدت تألق الدولي المغربي سفيان رحيمي الذي سجل ثلاثية "هاتريك" في مرمى حارس الهلال محمد العويس.

قمة العين والهلال.. ميتروفيتش يسارع الزمن

وكشف ميتروفيتش عن تطورات إصابته، التي تعرض لها في مواجهة الشباب بدوري روشن السعودي.

وقال في مقابلة مع "Wish&Goal"، إنه كان يعتقد أن موسمه الكروي قد انتهى بشكل رسمي، عقب تعرضه للإصابة وإن حلمه في لعب بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" قد تلاشى.

وأضاف: "لحسن الحظ.. الإصابة لم تكن خطيرة، حيث شعرت بالقلق الشديد في البداية، بسبب الآلام القوية".

وأكد ميتروفيتش، على أنه سيعود إلى مباريات نادي الهلال مجددًا، خلال 7 أو 8 أيام على أبعد تقدير.

مشيرًا إلى أنه يطمح للمشاركة في مباراة الثلاثاء أمام العين الإماراتي في إياب نصف نهائي أبطال آسيا.