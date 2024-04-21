نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فولهام في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "كرافن كواتيج"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وفولهام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: روبرتسون، كوانساه، فيرجيل فان دايك، أرنولد

خط الوسط: أليوت، إندو، جرافينبيرج

خط الهجوم: لويس دياز، جوتا، كودي جاكبو

ويجلس الدولي المصري محمد صلاح، على دكة بدلاء ليفربول في مباراة اليوم ضد فولهام بمسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد على دكة بدلاء ليفربول: "كيليهير، غوميز، كوناتي، سوبوسلاي، نونيز، ماك أليستر، صلاح، جونز، تسيميكاس".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة ليفربول ضد فولهام مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.