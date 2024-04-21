شاهد.. مبارة الزمالك امام ديمز الغاني في نص نهائي الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - يترق جمهور القلعة البيضاء خلال ابدقائق القليلة المقبلة مواجة الفريق فريق دريمز الغاني في لقاء حاسم ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يُقام اللقاء على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الزمالك لتحقيق الفوز بهدف التأهل إلى المباراة النهائية ومنافسة على اللقب الغائب عنه منذ 2019.

وقد اختتم الزمالك تدريباته أمس على نفس الملعب، ودخل اللاعبون في معسكر مغلق استعدادًا للمواجهة. يعمل الفريق جاهدًا على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، بهدف تسهيل مهمة التأهل قبل مواجهة العودة.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية



تقام المباراة بين الزمالك ودريمز الغاني في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية في تمام الساعه السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت السعودية.



قائمة الزمالك لمباراة دريمز الغاني



وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي- معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزناري- ياسر حمد- سيد عبدالله «نيمار».

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة- أحمد حمدي- زياد كمال- ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – مهاب ياسر- محمود عبدالرازق «شيكابالا»- مصطفى شلبي- أحمد مصطفى «زيزو».

خط الهجوم: سيف الجزيري- ناصر منسي- سامسون أكينيولا



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني



وسوف تنقل مباراة الزمالك ودريمز الغاني في السادسة مساء بتوقيت القاهرة عبر قناة «بي إن سبورتس 6»، الناقل الحصري للبطولة، وسوف يتم نقلها مجانا عبر قناة أون تايم سبورتس التردد الأرضي.



تردد قناة بي إن سبورتس beIN Sports: