نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برناردو سيلفا: لم أنم كثيرا في ليلة إهدار ركلة الترجيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترف البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بأنه لم ينم كثيرا في الليلة التي أهدر فيها ركلة الترجيح أمام ريال مدريد الإسباني في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال سيلفا إنه ظن أن تسديد الكرة في منتصف المرمى فكرة جيدة لأن "99% من الحراس يتحركون".

وأهدر البرتغالي الركلة الثانية حين سددها في منتصف المرمى وأمسكها الحارس أندري لونين بكل سهولة.

برناردو سيلفا: لم أنم كثيرا في ليلة إهدار ركلة الترجيح

كما أهدر ماتيو كوفاسيتش أيضا ركلته، وفي النهاية تمكن الريال من حجز مقعده في نصف النهائي.

وقال سليفا في تصريحات صحفية: "إنها كرة القدم. هذا هو عملنا. كان أمرا صعبا. لم أنم في الليلة الأولى كثيرا. في الليلة الثانية تحسن الأمر، وفي الثالثة نمت بصورة شبه عادية تقريبا."

وختم: "هذا هو الحال. هذه هي كرة القدم. لا بد أن يتعامل المرء مع هذه المشاعر".