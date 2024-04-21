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أحمد جودة - القاهرة - أنعش إيفرتون آماله في البقاء ببطولة الدوري الإنجليزي، بعدما حقق فوزا ثمينا بهدفين على ضيفه نوتينجهام فورست، اليوم الأحد، في الجولة الـ34 في البريميرليج.

إيفرتون يفوز على نوتينجهام فورست بثنائية في الدوري الإنجليزي

افتتح إدريسا جاي التسجيل لإيفرتون في الدقيقة 29، قبل أن يضيف دوايت ماكنيل الهدف الثاني في الدقيقة 76، على ملعب جوديسون بارك.

وارتفع رصيد إيفرتون، الذي حقق فوزه الثاني في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالمسابقة، إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق 5 نقاط أمام مراكز الهبوط.

في المقابل، توقف رصيد نوتينجهام، الذي حقق انتصارا وحيدا في مبارياته التسع الأخيرة بالبطولة، عند 26 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).