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أحمد جودة - القاهرة - اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم المصري محمد حسن، لإدارة نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات، بين منتخبي المغرب وأنجولا.

الحكم المصري محمد حسن يدير نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات

وتقام المواجهة النهائية لكأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات، التي تستضيفها الأراضي المغربية، في الثامنة مساء اليوم الأحد.

كما يواجه المنتخب المصري نظيره الليبي، في الخامسة مساء اليوم الأحد، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، المؤهل لكأس العالم لكرة الصالات.

