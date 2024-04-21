نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوميز يضم اسم جديد قبل دقائق من مباراة دريمز الغاني بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تعديلًا على مقاعد بدلاء الأبيض لمواجهة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام بعد قليل باستاد القاهرة.

تشكيل الزمالك أمام دريمز الغاني

وقرر الجهاز الفني ضم محمد صبحي ليتواجد على مقاعد البدلاء بدلًا من معاذ علاء الدين.

و يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – إبراهيما نداي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي - ترافيس موتيابا.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيف الجزيري – مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" وزياد كمال ومهاب ياسر ومحمد شحاتة ومحمد عاطف وناصر منسي وسامسون أكينيولا.