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أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي ليل، اليوم الأحد، ثالث انتصار تواليًا بالفوز على ستراسبورغ 1-0، في إطار الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

سجل هدف الفوز لفريق ليل غوناثان ديفيد (ق12) من المباراة، ليرتفع رصيد الفريق إلى 52 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ستراسبورغ عند 36 نقطة في المركز 13.

الدوري الفرنسي.. ليل يحقق ثالث انتصار تواليا



وفي مباراة أخرى في نفس الجولة، تعثر ريمس أمام مونبلييه 1-2، ليتجمد رصيد ريمس إلى 40 نقطة في المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد مونبلييه إلى 36 نقطة في المركز 12، بينما حقق ميتز ثاني انتصار تواليًا بالفوز على لوهافر 1-0، ليرتفع رصيد الفريق 29 نقطة في المركز 15، بينما تجمد رصيد لوهافر عند 28 نقطة في المركز 16.

ويتصدر باريس سان جيرمان البطولة برصيد 63 نقطة بفارق 10 نقاط عن بريست في المركز الثاني.