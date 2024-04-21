الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يتفوق على نوتنجهام بثنائية نظيفة

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أحمد جودة - القاهرة - أنعش إيفرتون آماله في البقاء ببطولة الدوري الإنجليزي، بعدما حقق فوزًا ثمينًا 2-0 على ضيفه نوتنغهام فورست، اليوم الأحد، في الجولة 34 للمسابقة.

على ملعب جوديسون بارك، افتتح إدريسا غاي التسجيل لإيفرتون في الدقيقة 29، قبل أن يضيف دوايت ماكنيل الهدف الثاني في الدقيقة 76.

الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يتفوق على نوتنغهام بثنائية نظيفة

وارتفع رصيد إيفرتون الذي حقق فوزه الثاني في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالمسابقة إلى 30 نقطة في المركز 16، بفارق 5 نقاط أمام مراكز الهبوط.

في المقابل توقف رصيد نوتنغهام الذي حقق انتصارًا وحيدًا في مبارياته التسع الأخيرة بالبطولة عند 26 نقطة في المركز 17.