نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غضب كبير في برشلونة بعد الوصول إلى مدريد لخوض الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن غضب كبير ينتاب نادي برشلونة قبيل مواجهتهم لريال مدريد في الكلاسيكو مساء اليوم الأحد. يستضيف ريال مدريد فريق برشلونة في الجولة 32 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة التاسعة مساءً.

غضب كبير في برشلونة بعد الوصول إلى مدريد

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية وجود غضب كبير لدى برشلونة، حيث لم ترافقهم قوات الشرطة الوطنية كالمعتاد من المطار إلى الفندق، مما أدى إلى مشاهد فوضوية. وأشارت التقارير إلى أن البروتوكول المعتاد عندما يسافر برشلونة إلى مدريد هو مرافقة الحافلة من قبل قوات الشرطة الوطنية من المطار إلى الفندق.

وبالتالي، فقد شعر برشلونة بالدهشة والغضب لعدم وجود ضباط لتنفيذ البروتوكول المعتاد عند وصولهم إلى العاصمة الإسبانية في هذا اليوم الأحد. وقد وصلت الحافلتان التي تقل اللاعبين والجهاز الفني لبرشلونة إلى الفندق المقيمين فيه بالقرب من ملعب سانتياجو بيرنابيو دون وجود أي تواجد لقوات الشرطة، بينما كان هناك أكثر من 200 شخص ينتظرون الفريق أمام الفندق.

اضطر برشلونة لتأمين نفسهم من خلال أمن النادي بالتعاون مع رجال الأمن في الفندق بمجرد وصول الحافلات، وسط تواجد الجماهير والازدحام الذي جعل من الصعب التقاط الصور بسبب الازدحام حول الحافلة. ولحسن الحظ، لم يتعرض أحد لأي مشكلة قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين في هذا اليوم.

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة بفارق 8 نقاط عن برشلونة. فشل برشلونة في الفوز اليوم سيقضي على آماله في الحفاظ على اللقب، بينما إذا فاز فريق تشافي، فسيقلص الفارق إلى 5 نقاط مع بقاء 6 جولات على نهاية الموسم.