نهضة بركان يهدد بعدم خوض مباراة اتحاد العاصمة اليوم في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - تقارير مغربية كشفت عن أزمة تهدد إقامة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري، المقررة اليوم الأحد، ضمن بطولة كأس الكونفدرالية. المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "5 جويلية" في ذهاب دور نصف النهائي للبطولة القارية.

نهضة بركان يهدد بعدم خوض مباراة اتحاد العاصمة

ووفقًا لموقع "le360 سبور" المغربي، قد أرسلت الجامعة المغربية خطابًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يُخطرها بتجاهل الاتحاد الجزائري لطلبها بتسليم الأقمصة الرياضية لفريق نهضة بركان.

وأشار الموقع إلى أن السلطات الجزائرية تُصر على تصعيد الأزمة مع بعثة نهضة بركان، بهدف التأثير على لاعبي الفريق قبل المباراة اليوم.

وكان الاتحاد الإفريقي قد هدد نظيره الجزائري بخسارة اتحاد العاصمة إذا لم يتم تسليم نهضة بركان أمتعتها الرياضية، وفقًا للموقع المغربي.

وأكد مصدر داخل نهضة بركان أنهم مصرين على عدم المشاركة في المباراة إذا استمرت السلطات الأمنية الجزائرية في مصادرة أقمصة الفريق، التي تحمل خارطة المغرب بالكامل، يُذكر أن هناك أزمة سياسية بين البلدين الشقيقين حول ترسيم الحدود بينهما.