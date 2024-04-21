ليتشي يضاعف محنة ساسولو.. وتورينو يتعادل مع فروسينوني

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أحمد جودة - القاهرة - عمق ليتشي جراح مضيفه ساسولو وفاز عليه 3-0، اليوم الأحد، في الجولة 33 من الدوري الإيطالي، التي شهدت تعادل تورينو مع ضيفه فروسينوني سلبيًا.

حسم ليتشي الفوز في أول ربع ساعة من بداية الشوط الأول، وسجل فالنتين جيندري وباتريك دورجو هدفين في الدقيقتين 11 و15، قبل أن يؤكد روبرتو بيكولي فوز الفريق الضيف بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 61.

الفوز رفع رصيد ليتشي إلى 35 نقطة، ليتقدم للمركز 13، ويبتعد عن منطقة الخطر، وتوقف رصيد ساسولو عند 26 نقطة في المركز قبل الأخير بفارق نقطتين عن آخر مراكز الأمان.

وأهدر فروسينوني نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل البقاء بالمسابقة، عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي مع مضيفه تورينو.

وبقي تورينو في المركز التاسع برصيد 46 نقطة، كما ظل فروسينوني الذي لم يحقق أي فوز بالمسابقة منذ 21 يناير الماضي في المركز 18.