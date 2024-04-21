نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري " 2007 " يفوز خارج ملعبه على ايسترن كومباني بأربعة أهداف لهدفين ببطولة الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق المصري تحت 16 عام ” الفئة العمرية "2007" بقيادة مدربه محمد السعيد على مضيفه فريق ايسترن كومباني بأربعة هداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية والعشرين من بطولة الجمهورية " ب " ، والتي أقيمت عصر اليوم الأحد بملعب ايسترن كومباني والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من محمد شعراوي وبلال جمال وأحمد زارع.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة الرابعة والخمسين متقدمًا على فريق الاتصالات بفارق نقطة واحدة.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين للاشئ سجلهما عبد الرحمن الشحات ومالك النحاس في الدقيقتين الحادية عشر والثامنة والثلاثين.

وفي الشوط الثاني يضيف سيف الجبالي الهدف الثالث للمصري في الدقيقة الرابعة، بينما أحرز ايسترن كومباني هدفه الأول في الدقيقة العاشرة، قبل أن ينجح صاحب الأرض في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء، لكن يجئ الهدف الرابع للنسور الخضر والذي سجله اللاعب محمد أشرف عبد اللاه في الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليعلن عن فوز المصري وحصوله على النقاط الثلاث للمباراة التي شهدت تألق جميع لاعبي المصري وفي مقدمتهم محمد علي عباس ومحمد فرج وسيف الجبالى ومصطفى ديشا ومحمد غازى. وعبدالرحمن الشحات.

مثل المصري في المباراة: يوسف الرفاعي لحراسة المرمى، سيف حاتم، محمد علي عباس ، محمد عسران ، محمد فرج لخط الظهر ، محمد غازي، مصطفى ديشا، نادر السيد لخط الوسط، سيف الجبالي، عبد الرحمن الشحات، مالك النحاس لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من عبد الله توفيق، محمد أشرف عبد اللاه، تامر أبو المعاطي، نور متولي، طه حاتم.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. محمد السعيد مدربًا عامًا ، ك. هشام حمزة مدربًا مساعدًا ، ك. أيمن غريب مدربًا لحراس المرمى، ك. وليد طه أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. محمد مجدي عامر إداريًا ، ك. محمد التابعي مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا.

