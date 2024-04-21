نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يفوز على بورنموث بثلاثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل أستون فيلا تمسكه بحلم المشاركة في دوري الأبطال في الموسم المقبل، بفوزه المهم على ضيفه بورنموث 3-1، بعد أن كان متأخرًا بهدف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وجد "الفيلانس" أنفسهم متأخرين في النتيجة منذ الدقيقة 31 من ركلة جزاء سجلها دومينيك سولانكي، ولكن أدرك أستون فيلا التعادل مع آخر أنفاس الشوط الأول بفضل المهاجم الشاب مورغان روغرز، لتنتهي الـ45 دقيقة الأولى من اللقاء الذي أقيم على ملعب فيلا بارك بهدف في كل شبكة.

وانتفض أصحاب الملعب في الشوط الثاني، ونجحوا في حسم المباراة "إكلينيكيًا" بهدفين آخرين سجلهما الفرنسي موسى ديابي، ونجم الفريق الجامايكي ليون بايلي في الدقيقتين 57 و78.



ويعد هذا هو ثاني انتصار تواليًا لكتيبة الإسباني أوناي إيمري، بعد أيام من الفوز الكبير على آرسنال في عقر داره.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 66 نقطة يعزز بها تواجده في المركز الرابع، ويواصل التمسك بحلم المشاركة في دوري الأبطال لأول مرة منذ 42 عامًا، وتحديدًا في موسم 1981-1982، الذي شهد مشاركته الوحيدة في البطولة وتتويجه باللقب على حساب بايرن ميونخ الألماني، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 42 نقطة في المركز 13 مؤقتًا.