نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الزمالك ودريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق دريمز الغاني، بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت أحداث الشوط الأول محاوله من جانب لاعبي الفريقين إحراز هدف التقدم ولكن دون جدوى.

تشكيل الزمالك أمام دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – إبراهيما نداي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي - ترافيس موتيابا.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيف الجزيري – مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" وزياد كمال ومهاب ياسر ومحمد شحاتة ومحمد عاطف وناصر منسي وسامسون أكينيولا.