عاجل.. مفاجأة حسام حسن لـ مصطفى شوبير بعد تألقه أمام مازيمبي

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس حسام حسن، مدرب منتخب مصر الوطني، فكرة الاعتماد على مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، كأساسي في تشكيل "الفراعنة" خلال لقائي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بشرط استمرار تألقه مع الفريق الأحمر، يعتبر جهاز المنتخب شوبير أفضل حارس حاليًا في الدوري.

مفاجأة حسام حسن لـ مصطفى شوبير

وأوضح مصدر داخل جهاز المنتخب المصري أنهم أكدوا خلال مشاهدتهم لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا على استعدادهم للاعتماد على شوبير كحارس أساسي إذا استمر تألقه حتى موعد معسكر الفراعنة في يونيو 2024، استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

هذا القرار جاء بعد إصابة محمد أبو جبل، حارس البنك الأهلي، بقطع في الرباط الصليبي، وعدم تألق محمد عواد، حارس الزمالك، بالشكل المتوقع، بالإضافة إلى صعوبة الاعتماد على المهدي سليمان، حارس الاتحاد السكندري.

وأشار المصدر إلى أن حسام حسن وجهازه يبحثون في الوقت الحالي عن حارس بديل لأبو جبل، ويبدو أن أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، هو الخيار الأقرب للانضمام للفريق في المستقبل القريب.