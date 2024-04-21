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أحمد جودة - القاهرة -

اقترب ألميريا كثيرًا من أن يكون أول الهابطين للقسم الثاني في "الليغا" هذا الموسم، بخسارته القاتلة وسط أنصاره 1-2 على يد فياريال، اليوم الأحد، ضمن الجولة 32.

انتهى الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب باور هورس ستاديوم في إقليم الأندلس، بتعادل الفريقين بهدف في كل شبكة.

وافتتح فياريال باب التسجيل أولًا في الدقيقة 25، بقدم الجناح المغربي الشاب إلياس أخوماش، ثم أدرك الفريق الأندلسي التعادل بعدها بخمس دقائق برأسية من المهاجم الهندوري أنتوني لوزانو.

الدوري الإسباني.. فياريال يُسقط ألميريا في عقر داره





وظلت النتيجة على حالها طيلة أحداث الشوط الثاني حتى الأمتار الأخيرة، عندما لعب ألميريا منقوصًا من لاعب بطرد البلجيكي لارجي رامازاني ببطاقتين صفراوين في الدقيقة 87، ليستغل الضيوف هذا النقص ويقتنصوا نقاط المباراة كاملة بهدف ثانٍ قاتل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بتوقيع الدولي النرويجي ألكسندر سورلوث.

وعاد فريق "الغواصات الصفراء" لدرب الانتصارات بعد خسارة وتعادل، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة يستقر بها في المرتبة التاسعة/ فيما تلقى ألميريا خسارة جديدة هي الـ20 هذا الموسم، ويضع قدمًا في القسم الثاني بعد موسمين بين الكبار.

ولا يزال الفريق قابعًا في قاع الجدول بـ14 نقطة، ويبتعد عن منطقة الأمان بـ18 نقطة مع 6 جولات متبقية له.