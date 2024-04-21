نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الفوز على كوفنتري بركلات الترجيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق كوفنتري سيتي، بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، ليتأهل الشياطين الحمر بشكل رسمي، إلى الدور النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الحالي.

وانطلقت أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ويمبلي.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد كوفنتري

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول من المباراة، بسيطرة كبيرة من جانب لاعبي فريق مانشستر يونايتد كما هو متوقع، لتسجيل هدف مبكر.

وفي الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، سجل مكتوميناي نجم خط وسط فريق مانشستر يونايتد،الهدف الأول في شباك كوفنتري، بعد تسديدة رائعة.

ثم أضاف ماجواير مدافع فريق مانشستر يونايتد، الهدف الثاني في شباك كوفنتري، في الدقيقة 45+1، عن طريق ضربة رأسية رائعة

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد كوفنتري، بتقدم الشياطين الحمر بثنائية نظيفة.

ومع أحداث الشوط الثاني، سجل اللاعب برونو فيرنانديز نجم خط وسط فريق مانشستر يونايتد، الهدف الثالث للشياطين الحمر، في الدقيقة 58.

وسجل سيمس لاعب فريق كوفنتري سيتي، الهدف الأول في شباك مانشستر يونايتد، عند الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني.

وأضاف هاري نجم فريق كوفنتري الهدف الثاني في شباك مانشستر يونايتد، في الدقيقة 79 من الشوط الثاني.

وسجل رايت لاعب فريق كوفنتري سيتي، هدف التعادل الثالث أمام مانشستر يونايتد، عند الدقيقة 90+5 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

لتمتد أحداث المباراة، إلى الأشواط الإضافية، والتي انتهت بنفس النتيجة، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.