نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة صلاح.. ليفربول يضرب فولهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق الفوز أمام نظيره فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "كرافن كواتيج"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

أحداث مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

سجل ألكسندر أرنولد أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، بعد ركلة حرة، نفذها أرنولد بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل تيموتي كاستاني لصالح فولهام في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 2+45، بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز ريان جرافينبيرش الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 53، بعد تمريرة من هارفي إليوت إلى زميله جرافينبيرش الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد كرة رائعة بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز ديوجو جوتا التقدم بالهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 72، بعد تمريرة من كودي جاكبو إلى جوتا الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير تسديدة يسارية أرضية، مرت من تحت يدي الحارس بيرند لينو وسكنت الشباك.

وشارك محمد صلاح لاعب ليفربول في الدقيقة 75 بدلًا من لويس دياز.

ترتيب فريقي ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، بعد الفوز في 22 مباراة والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 3 مواجهات، فيما يحتل فريق فولهام المركز الثاني عشر برصيد 42 نقطة، بعد الفوز في 12 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 16 مواجهة.