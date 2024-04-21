ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد كوفنتري في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، إلى الدور النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الحالي، بعدما حقق فوزًا صعبا على نظيره فريق كوفنتري سيتي، بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، في نصف النهائي.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد كوفنتري

وسجل عند الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، مكتوميناي نجم خط وسط فريق مانشستر يونايتد،الهدف الأول في شباك كوفنتري، بعد تسديدة رائعة.

ثم أحرز ماجواير مدافع فريق مانشستر يونايتد، الهدف الثاني أمام كوفنتري، في الدقيقة 45+1، عن طريق ضربة رأسية رائعة

وتمكن اللاعب برونو فيرنانديز نجم خط وسط فريق مانشستر يونايتد، من تسجيل الهدف الثالث للشياطين الحمر، في الدقيقة 58.

ثم سجل سيمس لاعب فريق كوفنتري سيتي، الهدف الأول في شباك مانشستر يونايتد، عند الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني.

وأحرز من جديد هاري نجم فريق كوفنتري الهدف الثاني في مرمى مانشستر يونايتد، في الدقيقة 79 من الشوط الثاني.

ثم أدرك رايت لاعب فريق كوفنتري سيتي، هدف التعادل الثالث أمام مانشستر يونايتد، عند الدقيقة 90+5 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

