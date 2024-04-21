أحمد جودة - القاهرة - جولة التعادلات بدوري المحترفين

أسفرت نتائج مواجهات الجولة السابعة من المرحلة الثانية «مجموعة الصعود» بدوري المحترفين، عن تعادل فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي مع فريق لافيينا بقيادة أحمد صلاح سلبيًا.

- تعادل فريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبدالملك مع فريق راية بقيادةمحمد حليم سلبيًا.



- تعادل فريق وادي دجلة بقيادة الكرواتي مع نظيره فريق القناة بقيادة أحمد العجوز بهدف لمثله حيث تقدم فريق وادي دجلة بهدف دون رد في الشوط الأول سجله على حسين من ركلة جزاء وتعادل القناة في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



- فوز فريق طنطا بقيادة عمرو أنور على

فريق السكة الحديد بقيادة تامر رياض بهدف دون رد سجله محمد السيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول.



- حسم التعادل الإيجابي بهدف نتيجة مباراة بتروجت الصاعد رسميًا إلى الدوري الممتاز بقيادة سيد عيدمع فريق بروكسي بقيادة محمد حامد خيث تقدم بتروجت بهدف اسماعيل بامبا وتعادل شيراز لبروكسي.

الترتيب

1- بتروجيت 58 نقطة

2- غزل المحلة 46 نقطة

3- لافيينا 45 نقطة

4- وادي دجلة 45 نقطة

5- حرس الحدود 45 نقطة

6- طنطا 39 نقطة

7- السكة الحديد 38 نقطة

8- راية 35 نقطة

9- بروكسي 35 نقطة

11- القناة 32نقطة