نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يتعادل مع راية "سلبيا" في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غزل المحلة يتعادل مع راية "سلبيا" في دوري المحترفين

فرض نادي راية التعادل السلبي دون أهداف في مواجهته لغزل المحلة في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد غزل المحلة ضمن لقاءات الأسبوع السابع لدوري المحترفين "مرحلة الصعود".

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وسيطر غزل المحلة على مجريات اللعب لكن دون خطورة على مرمى "محمد حسبو" حارس راية فيما اعتمد فريق راية على تكثيف الدفاعات والاعتماد على الهجمات المرتدة

الشوط الثاني شهد سيطرة واستحواذ لفريق غزل المحلة في محاولة لتسجيل هدف الفوز قابل ذلك صلابة دفاعية من جانب الضيوف في شوط شهد تألق لافت لحارس مرمى راية "محمد حسبو" وأهدر مهاجموا المحلة عدة فرص مؤكدة للتهديف أبرزها رأسية "عبده يحيى" التي علت العارضة وأيضا تسديدة أرضية لنفس اللاعب تعامل معها حارس مرمى راية.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد غزل المحلة للنقطة (46) في المركز الثاني، فيما حصد راية نقطة رفعت رصيده للنقطة (36) في المركز الثامن.

خاض غزل المحلة اللقاء بتشكيل مكون من محمود الحضري - عمرو الجزار - محمود مسعود - بسام وليد - يحيى زكريا - محمود عبدالعزيز- إسلام مجدي - احمد رفعت - محمد جابر - عبده يحيى - رجب مارو

فيما خاض فريق راية اللقاء بتشكيل مكون من محمد حسبو - محمد الفقي - محمود علاء - أحمد عبدالرحمن - رامز زيدان - غريب ياسر - أحمد عادل - ناصر الفار - عمرو جمعة - ناصر عبد الواحد - طه نادي.