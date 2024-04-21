نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي ليفربول فوزًا مهمًا أمام نظيره فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "كرافن كواتيج"، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من البريميرليج.

أهداف مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

افتتح ألكسندر أرنولد أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، بعد ركلة حرة، نفذها أرنولد بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل تيموتي كاستاني لصالح فريقه فولهام في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 2+45، بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز ريان جرافينبيرش الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 53، بعد تمريرة من هارفي إليوت إلى زميله جرافينبيرش الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد كرة رائعة بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل ديوجو جوتا الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 72، بعد تمريرة من كودي جاكبو إلى جوتا الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير تسديدة يسارية أرضية، مرت من تحت يدي الحارس بيرند لينو وسكنت الشباك.