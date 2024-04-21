عاجل...التشكيل الرسمي ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني...الكلاسيكو

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف نادي ريال مدريد نظيره برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم لاليجا.

ستنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، فيما يأتي برشلونة بالمركز الثاني برصيد 70 نقطة



وأعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن التشكيل الذي سيخوض به المواجهة، والذي شهد تواجد جود بيلينجهام أساسيًا.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني



حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: كامافينجا - روديجير - تشواميني - فاسكيز.

الوسط: توني كروس - مودريتش - فالفيردي - جود بيلينجهام.



الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.

بدلاء ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني



كيبا - ماريو دي لويز - ميليتاو - ميندي - فيران جارسيا - سيبايوس - كارفاخال - ناتشو - خوسيلو - دياز - أردا جولر.

