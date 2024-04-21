نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة عقب التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، فوزًا صعبًا على نظيره فريق كوفنتري سيتي، بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بينهما بثلاثة أهداف لمثلهم، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة

ومن المقرر أن يواجه مانشستر يونايتد، نظيره شيفيلد يونايتد، يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 من شهر إبريل الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

