المصري يواصل تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة فاركو بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته الجماعية مساء اليوم على ملعب ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة نظيره فريق فاركو بالجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الممتاز.

واجتمع علي ماهر، المدير الفني، باللاعبين في محاضرة فنية قبل انطلاق فقرات المران، في إطار الإعداد لمباراة فاركو المقبلة.

خاض لاعبو المصري تدريبات بدنية وفنية متنوعة قبل أن يختتم ماهر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها فريقان من اللاعبين.

قاد مصطفي فتحي مدرب الحراس،الرباعي في حراسة مرمي القلعة الخضراء محمود جاد، عصام ثروت، محمد شحاتة، إيهاب العايدي لتدريبات بدنية منفردة ومتنوعة.



ويستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة فاركو في السابعة مساء بعد غد الثلاثاء على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز.

