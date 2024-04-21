نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كما بدأت انتهت.. الزمالك يتعادل سلبيا أمام دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق دريمز الغاني بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وحاول لاعبي الفريقين طوال أحداث اللقاء للضغط والسيطرة في محاولة لخطف هدف الفوز بالمباراة ولكن دون جدوى.

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – إبراهيما نداي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي - ترافيس موتيابا.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيف الجزيري – مصطفى شلبي

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