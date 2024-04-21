نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يجتمع بجهازه الفني لبحث الترتيبات الأخيرة لمباراة فاركو بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بجهازه الفني مساء اليوم الأحد لبحث الترتيبات الأخيرة الخاصة بمباراة فريقه أمام فاركو بالجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الممتاز.

يسعي أبناء بورسعيد في هذا اللقاء بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة والفوز علي فريق فاركو وحصد الثلاث نقاط لضمان التواجد في المربع الذهبي .

علي ماهر يجتمع بجهازه الفني لبحث الترتيبات الأخيرة لمباراة فاركو بالدوري

يستضيف ملعب ستاد الجيش ببرج العرب مباراة المصري وفاركو في السابعة مساءا بعد غد الثلاثاء من منافسات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.



ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 28 نقطة، بينما يحتل فريق فاركو المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

