المصري يعد لاعبيه بصرف مكافآت خاصة حال إنهاء الدوري بالمربع الذهبي

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أحمد جودة - القاهرة - وعد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة كامل أبوعلي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بصرف مكافآت خاصة حال إنهاء الموسم الحالي بالمربع الذهبي.

المصري يعد لاعبيه بصرف مكافآت خاصة

ويستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره فريق فاركو يوم الثلاثاء المقبل بالجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الممتاز.

اجتمع علي ماهر بلاعبيه قبل انطلاق المران لعقد محاضرة فنية لتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراتهم الأخيرة أمام سيراميكا كيلوباترا والتي انتهت بالتعادل الايجابي لهدف لكل من الفريقين بالجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 28 نقطة، بينما يحتل فريق فاركو المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.