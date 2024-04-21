نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن باريس سان جيرمان عن تشكيله المقرر لمواجهة أولمبيك ليون بعد قليل وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين بطولة الدوري الفرنسي.
تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة ليون
يحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 63 نقطة وبفارق 10 نقاط كاملة عن ستاد بريست صاحب المركز الثاني.
في حين يحتل ليون حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 41 نقطة.
ومن المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان نظيره ليون بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: دوناروما
الدفاع: حكيمي وماركينوس ودانيلو بيريرا وبيرالدو
الوسط: فيتينيا وأسينسيو وارين زايري إيمري وجونسالو راموس
الهجوم: كولو مواني وباركولا