محمد عودة يعتذر عن استكمال مهمته مع المقاولون العرب

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أحمد جودة - القاهرة - اعتذر محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب عن استكمال مهمته مع الفريق خلال الفترة المقبلة حيث تقدم باعتذارا رسميا لمجلس إدارة النادي.

محمد عودة يعتذر عن استكمال مهمته مع المقاولون

جاء بيان اعتذار محمد عودة نصه كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

نادي المقاولون العرب هذه المؤسسة العريقة في منظومة كرة القدم المصرية التي ما دام كتبت التاريخ وتفردت بتحقيق الأرقام القياسية ومنافسة كبار الأندية المصرية والإفريقية.. كل التوفيق في عبور هذه المرحلة الصعبة التي تمر على فريق كرة القدم خلال الموسم الحالي وكل الثقة في قدرات اللاعبين والإدارة الحكيمة في تجاوز هذه المرحلة.

لكن نظرًا لبعض الظروف الخاصة أود أن أعتذر عن الاستمرار في القيادة الفنية للفريق.

وأتوجه بالشكر لكل المسؤولين عن نادي المقاولون العرب بداية من المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة والشكر موصول لجميع من يعمل داخل هذه المنظومة العريقة.. وبالتوفيق للجميع فيما هو قادم.