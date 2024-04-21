تشكيل روما المتوقع أمام بولونيا في الدوري الإيطالي 2024

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أحمد جودة - القاهرة - استقر دانييلي دي روسي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما على تشكيل فريقه الذي سيواجه بولونيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي 2024.

موعد مباراة روما ضد بولونيا



يلتقى الجيلاروسي مع ضيفه بولونيا، مساء، غدًا، الإثنين الموافق 22 أبريل 2024 على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات الجولة الـ33 من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت فلسطين والقاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل روما المتوقع أمام بولونيا

حراسة المرمى: ميل سيفلار

الدفاع: زكي شيليك – جانلوكا مانشيني – كريس سمولينج – لياندرو سبيانزولا

الوسط: لورينزو بيليجريني – لياندرو باريديس – إدواردو بوفي

الهجوم: ستيفان الشعراوي – روميلو لوكاكو – باولو ديبالا

وتنقل مباراة روما وبولونيا على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

