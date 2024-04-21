نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نهضة بركان يرفض خوض مباراة اتحاد العاصمة في الكونفدرالية بسبب أزمة القمصان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر تبعيات أزمة مباراة نهضة بركان أمام اتحاد العاصمة الجزائري والتي تجمعهما ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية.

ويرفض الفريق المغربي خوض اللقاء بسبب توفير الجزائر قمصان مقلدة لا تحمل الخريطة الأساسية مثل قمصان الفريق.

سر أزمة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة

بداية الأزمة بين نادي نهضة بركان المغربي والسلطات الجزائرية جاءت بعد احتجاز بعثة الفريق المغربي في مطار الجزائر.

وحسب ما أكده موقع "هيسبورت" المغربي انذاك، فإن السلطات الجزائرية قد تحفظت على أمتعة بعثة الفريق المغربي فور وصولها إلى المطار بسبب حمل قمصان الفريق لخريطة المغرب كاملة.

وأشار التقرير بأن التحفظ جاء على لاعبين الفريق المغربي والذي احتجزوا لما يقارب 5 ساعات في مطار هواري بومدين في انتظار قرار السلطات الجزائرية.

وكان من المفترض انطلاق اللقاء مع تمام التاسعة إلا أن الفريق المغربي رغم خوضه الإحماء وإعلان تشكيله رفض خوض اللقاء بسبب القمصان.