نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الاسماعيلي غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن اختيار 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم، استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها في السابعة مساء غدًا على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الاسماعيلي غدًا

وضمت القائمة كلا من: المهدى سليمان، عمر صلاح، هشام صلاح، شريف رضا، مصطفى ابراهيم، محمود شبانه، سيف تقا، إسلام أبو سليمه، كريم الديب، عمرو صالح، ناصر ناصر، بلال السيد، أحمد عيد، عبد الغنى محمد، عمر الوحش، أحمد عادل ميسى، بنجامين بواتنج، بيكالى اوبامى، مابولولو.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بينما يأتى الاسماعيلى فى المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.

و تنظم إدارة النادي رحلة للجماهير السكندرية لمتابعة المباراة.

ومن المقرر أن تتواجد الحافلات المخصصة لنقل الجماهير السكندرية إلى ستاد برج العرب، ابتداء من الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة الخامسة أمام ستاد الجامعة الكائن خلف الفرع الرئيسى لنادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى.