عاجل.. أول قرار من الزمالك بعد التعادل أمام دريمز الغاني في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الاثنين عقب خوض مباراة دريمز ‏الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أول قرار من الزمالك بعد التعادل أمام دريمز

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباتته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي استعدادًا للقاء العودة أمام بطل غانا، والمقرر له يوم الأحد المقبل الموافق يوم 28 أبريل الجاري.

وتعادل فريق الزمالك دون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يحسم لقاء الإياب المقرر له يوم الأحد المقبل في غانا المتأهل للدور النهائي.