نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان أمام ميلان في ديربي الدوري الإيطالي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حدد سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الديربي أمام ميلان، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي 2024.

موعد مباراة ميلان ضد الإنتر



يلتقى النيراتزوي مع مضيفه الفريق اللومباري، مساء، غدًا، الإثنين الموافق 22 أبريل 2024 على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الـ33 من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت فلسطين والقاهرة، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام ميلان

حراسة المرمي: سومر

خط الدفاع: باستوني – إتشيربي - بيسيك

خط الوسط: دي ماركو – مختيريان – هاكان – باريلا - دارميان

خط الهجوم: سانشيز – تورام

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 69 نقطة، بينما يتصدر إنتر ميلان صدارة الكالتشيو برصيد 83 نقطة وتفصله فقط 3 نقاط عن التتويج بلقب الدوري.

