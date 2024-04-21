الأهلي يفوز على الشرطة الرواندي ويتأهل إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة الطائرة

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أحمد جودة - القاهرة - فريق كرة الطائرة الأول بالنادي الأهلي للرجال يواصل مسيرته في بطولة إفريقيا للأندية بأداء قوي، حيث حقق فوزًا ساحقًا على فريق الشرطة الرواندي بنتيجة 3-0.

الأهلي يفوز على الشرطة الرواندي

تأتي هذه المباراة ضمن منافسات البطولة التي يستضيفها النادي الأهلي، حيث تمتد البطولة حتى الرابع والعشرين من شهر أبريل الحالي.

بأداء متميز، تمكن الفريق من بلوغ دور النصف النهائي بعد تفوقه بشكل ساحق على الفريق الرواندي في مباراة دور الثمانية. حيث فاز الأهلي في الأشواط الثلاثة بنتائج 25-20 و25-17 و25-16، ليؤكد تأهله بقوة لدور النصف النهائي.

وبهذا الفوز، ينضم الأهلي إلى قائمة الفرق المتأهلة لدور النصف النهائي إلى جانب النصر الليبي والسجون الكيني ومولودية بو سالم الجزائر.

يُذكر أن فريق الأهلي قد سبق له أن حقق الفوز بنتيجة 3-0 في المباراتين السابقتين أمام فرق العدالة الكيني وإسبوار الكونغولي في هذه البطولة.