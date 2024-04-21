نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان أمام إنتر ميلان في ديربي الكرة الإيطالية 2024.. لياو يقود هجوم الروسونيري في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استقر ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، على تشكيل فريقه الذي سيخوض ديربي مدينة ميلانو أمام الغريم التقليدي إنتر ميلان، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي 2024.

موعد مباراة ميلان ضد الإنتر



يلتقى الروسونيري مع ضيفه النيراتزوي، مساء، غدًا، الإثنين الموافق 22 أبريل 2024 على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الـ33 من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت فلسطين والقاهرة، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام إنتر ميلان

حراسة المرمي: مينيان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – توموري – جابيا – كالابريا

خط الوسط: ريندرز – لوفتس تشيك – بن ناصر

خط الهجوم: رافائيل لياو – أوليفيه جيرو – بولسيتش

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 69 نقطة، بينما يتصدر إنتر ميلان صدارة الكالتشيو برصيد 83 نقطة وتفصله فقط 3 نقاط عن التتويج بلقب الدوري.

