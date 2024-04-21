نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يتلقى ضربة موجعة بإصابة نجمه أمام ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق برشلونة، ضربة موجعة بإصابة أحد نجومه خلال مواجهة ريال مدريد والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.

إصابة دي يونج أمام ريال مدريد

تعرض الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة، لإصابة قوية غادر على إثرها الملعب ومنعته من استكمال اللقاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

واضطر تشافي مدرب برشلونة، لإجراء أول تبديل اضطراري بدخول بيدري بدلًا من دي يونج بعد إصابته وخروجه من الملعب.

وحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فأن دي يونج يعاني من إصابة جديدة بالكاحل وسيغيب على إثرها مرة أخرى.

وانتهى الشوط الأول بتعادل ريال مدريد وبرشلونة 1-1 بعد أن سجل كريستنسن بالدقيقة “8”، وأحرز جونيور فينيسيوس للملكي في الدقيقة “18”.