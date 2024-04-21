نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول بين ريال مدريد وبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة أمام ريال مدريد وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر الدوري المصري الممتاز.

وحكم التعادل الايجابي بهدف لمثله الشوط الأول من المباراة والتي شهدت إثارة كبيرة.

أحداث الشوط بين ريال مدريد وبرشلونة

وبدأ التسجيل من جانب برشلونة في الدقيقة 6 وذلك عن طريق أندرياس كريستنسن ليضع النادي الكتالوني في المقدمة.

بينما عادل فينيسيوس جونيور النتيجة في الدقيقة 18 عن طريق ركلة جزاء ليعود بالريال من جديد في المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.