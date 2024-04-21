نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صدمة لجماهير برشلونة بشأن إصابة دي يونج أمام ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة، إلى الإصابة خلال مباراة فريقه اليوم أمام ريال مدريد بالكلاسيكو.

هل ينتهي موسم دي يونج؟

واشتكى لاعب وسط برشلونة من إصابة في الكاحل خلال الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الأول بعد تدخل فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد.

ولم يتمكن دي يونج من استكمال اللقاء ليغادر الملعب محمولًا على "نقالة" ويحل زميله بيدري بديلًا له.

وكشفت شبكة “بي إن سبورتس” الرياضية، أنه من الممكن أن ينتهي موسم دي يونج مع برشلونة بسبب هذا الإصابة.

وانتهى الشوط الأول من الكلاسيكو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق تقدم كريستينسين لبرشلونة بضربة رأس، وتعادل فينيسيوس جونيور لريال مدريد من ركلة جزاء.