نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة 14.. فينورد يتوج بكأس هولندا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

توج فريق فينورد روتردام بلقب كأس هولندا للمرة 14 في تاريخه، عقب فوزه 1-0 على نيميغن، اليوم الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة.

تقمص البرازيلي إيغور بايكساو دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف فينورد الوحيد في الدقيقة 60.

وأنهى فينورد المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الجامبي يانكوبا مينته، في الدقيقة 74 لحصوله على الإنذار الثاني.



ورغم النقص العددي، عجز نيميجن عن التسجيل خلال الفترة المتبقية من اللقاء، والدفع باللقاء إلى الوقت الإضافي.

واستعاد فينورد الذي شارك في النهائي للمرة الـ18، لقب البطولة التي توج بها لآخر مرة عام 2018، كما قلص الفارق الذي يفصله عن أياكس البطل التاريخي للمسابقة، إلى 6 ألقاب فقط.

في المقابل فشل نيميجن في الانضمام لقائمة المتوجين بالمسابقة العريقة التي انطلقت نسختها الأولى 1898.